МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что президент Украины Владимир Зеленский зря рассчитывает на президента США Дональда Трампа по теме строительства газопровода "Северный поток-2", и ему следует решать вопрос газового транзита с Москвой, а не с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Зеленский во время рабочей поездки во Львов не исключил, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" может решиться в пользу Украины по итогам его встречи с Трампом.

"Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие "Северного потока-2". Не существует "решения вопроса в сторону Украины". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнером. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном. Все не то", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить до конца года. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Nord Stream 2 AG, компании-оператору проекта, осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Единственный акционер Nord Stream 2 AG — "Газпром". При этом российский газовый концерн сообщал, что по итогам первого полугодия уложил уже 1,5 тысячи километров труб "Северного потока-2", что составляет около 61,2% от общей протяженности газопровода по двум ниткам.