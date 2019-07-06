МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич, комментируя получение Украиной первой в своей истории американской нефти, отметил, что на задний план ушел вопрос, сколько Киев заплатил за эту нефть.

Ранее пресс-служба Одесского порта сообщила, что первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в порту. Танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн нефти. По данным пресс-службы порта, сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса — Кременчуг".

"Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней. Вот только на задний план ушел главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть", — написал он на своей странице в Facebook.