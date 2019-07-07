МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Два нефтеперерабатывающих завода приостановили свою работу после отключения электричества, сообщает новостной портал венесуэльского штата Фалькон NotiFalcon.

Отключение электричества произошло в 23.30 в субботу (6.30 воскресенье мск), в результате два нефтеперерабатывающих завода Amuay и Cardon остались без света и не смогли продолжить работу.

На данный момент государственная нефтегазовая компания PDVSA не комментировала инцидент.