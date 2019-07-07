КИЕВ, 7 июл /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не видит объективных оснований для поднятия осенью цен на газ для населения.

"Сейчас "Нафтогаз" закачивает газ по действующим ценам. Цены в нижней точке, и поэтому они не могут быть повышены. Запас (газа – ред.), до начала отопительного сезона, должен быть сформирован в 20 миллиардов кубометров. Этого нам хватит полностью для прохождения следующего отопительного сезона. Поэтому таких объективных оснований, я не вижу", – сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

При этом премьер подчеркнул, что будет следить, чтобы "монополист "Нафтогаз" придерживался стратегии уменьшения цен и ни в коем случае не повышал".