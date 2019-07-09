МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз добычи нефти в США по итогам 2019 года до 12,36 миллиона баррелей в сутки с прежних 12,32 миллиона, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

На 2020 год организация сохранила показатель на уровне 13,26 миллиона баррелей в сутки.

Добыча в стране в 2018 году составила в среднем 10,96 миллиона баррелей в сутки.

Согласно последнему докладу минэнерго США, опубликованному 28 июня, в апреле США добывали в среднем 12,162 миллиона баррелей нефти в день, сохранив лидирующую позицию в мире. Штаты опередили по этому показателю РФ и Саудовскую Аравию, которые в апреле добывали 11,239 и 9,766 миллиона баррелей в сутки соответственно. США остаются крупнейшим нефтедобытчиком с августа.

Минэнерго США прогнозирует увеличение коммерческих запасов нефти в мире в 2019 году в среднем по 0,1 миллиона баррелей в сутки, в 2020 году ожидается такой же рост, говорится в краткосрочном прогнозе.

"Минэнерго США прогнозирует увеличение коммерческих запасов в мире в среднем по 0,1 миллиона баррелей в сутки в 2019-2020 годах, рост мировых запасов нефти во многом отражает все более слабые перспективы мирового спроса на нефть в 2019 году", — сказано в прогнозе.

"Хотя EIA по-прежнему ожидает, что в США будет наблюдаться постоянный рост спроса на жидкое топливо, ожидается, что ежегодный рост замедлится до 0,2 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, при этом EIA ожидает, что рост в США будет компенсирован снижением потребления жидкого топлива в Японии, Канаде и Европе", — отмечается в прогнозе.

Мировой спрос на нефть вырастет в 2020 году на 1,4 миллиона баррелей в сутки по сравнению с ожидаемым ростом на 1,1 миллиона баррелей в сутки в 2019 году, также сообщает минэнерго США.