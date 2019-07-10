ВЛАДИВОСТОК, 10 июл /ПРАЙМ/. Четвертый международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум в среду соберет во Владивостоке свыше 200 представителей отрасли Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Форум пройдет 10-11 июля в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском. Как ожидается, на него соберутся представители ведущих нефтегазовых проектов и компаний Сибири и ДФО: "Восток ЛПГ", Иркутской нефтяной компании, "Газпромнефть-Сахалин", Якутской топливно-энергетической компании, "Газпром переработка Благовещенск", "Газпром СПГ Владивосток", ДЦСС и других.

На форуме будут представлены свыше 15 крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока и Восточной Сибири: Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, судостроительный комплекс "Звезда", Восток ЛПГ и другие.

Участники обсудят инновационные технологии в нефтегазовых проектах, экспортные возможности, газопереработку, геологоразведку и добычу, развитие инфраструктуры и транспортировки нефти и газа в регионе и другие темы.