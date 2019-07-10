МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения — сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания консорциума.

"Что касается того, как двигаться… есть несколько вариантов. Один из них — может быть, самый простой — это сохранение действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно. Второй вариант, который мы никогда не отрицали, — это вариант консорциума, который был сверхполитизирован в определенный период, но сейчас, в силу понятных причин… я имею в виду и "Турецкий поток", и "Северный поток", естественно, эта политизация уже ушла в прошлое", — сказал Медведев на встрече с руководством украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в штабе ЕР в Москве.

Он предложил посмотреть "спокойным взглядом" на то, что в этой связи может происходить.

Медведев также назвал "абсурдной и дурацкой" ситуацию с газом на Украине, где украинские потребители платят за газ на 25% больше, чем могли бы. "Все упражнения отдельных руководителей газовой отрасли, которые этим занимаются, — они абсолютно несостоятельны", — отметил он.

Медведев также считает, что к обсуждению газового вопроса Украина и Россия могли бы вернуться после выборов в Раду. "Во всяком случае у новой Рады и потенциально нового правительства, если оно появится, есть возможность к этим вопросам вернуться и ответить на те острые проблемы, которые существуют в этой сфере", — отметил лидер ЕР.