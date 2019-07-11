МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в августе будет добывать меньше 10 миллионов баррелей нефти в сутки, при этом объем экспорта сырья будет ниже 7 миллионов баррелей в день, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с энергетической политикой страны.

По словам источника, объемы добычи нефти в стране мало изменятся по сравнению с июлем и предыдущими месяцами.

По данным агентства, объем добычи нефти Саудовской Аравии в июне составлял 9,73 миллиона баррелей в день. В прошлом месяце министр энергетики королевства Халид аль-Фалих говорил, что добыча нефти в мае была на уровне 9,65 миллиона баррелей в сутки, при этом цель по сделке ОПЕК+ для страны составляет 10,3 миллиона баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ в начале июля единогласно одобрили продление сделки по сокращению добычи нефти на существующих условиях еще на девять месяцев, до конца марта 2020 года. Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года оно было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.