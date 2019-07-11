МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Газоснабжение перекрывается на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах из-за пожара на подводящем газопроводе, сообщил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24".

"Проводятся мероприятия по перекрытию газоснабжения станции", — сообщил Грабчак, отметив, что на территории станции горит газопровод.

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что административное здание горит на площади 600 квадратных метров на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, общая площадь пожара — 800 квадратных метров.

"По состоянию на 12.30, происходит горение административного здания размером 20 на 30 метров по всей площади — 600 квадратных метров. Общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства. В Мытищах горит "Северная ТЭЦ"

По словам собеседника агентства, пожар на территории ТЭЦ-27 удалось локализовать на площади 800 квадратных метров. "В 13.15 после пенной атаки пожар локализован на площади 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что возгорание на ТЭЦ не сказалось на ресурсоснабжении жителей Мытищ и близлежащих населенных пунктов.

МЧС РФ по региону сообщает также, что выросло число пострадавших в пожаре. "Всего пострадавших – 11: за помощью, по данным ВЦМК "Защита", обратились еще шесть человек", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы сообщает, что угроз для жизнеобеспечения Москвы в связи с пожаром на территории ТЭЦ в Мытищах нет, подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме.

"Угроз для жизнеобеспечения Москвы нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме. Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ", — говорится в сообщении.