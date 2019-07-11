КИЕВ, 11 июл — ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" в июле снизит цену на газ для населения на 11,7% — до 190 долларов за тысячу кубометров без НДС, заявил в четверг глава компании Андрей Коболев.

"Нафтогаз" в июне продавал газ населению по 5554 гривны (215 долларов) за тысячу кубометров (без НДС). Ранее Коболев заявил, что "Нафтогаз" в июле планирует продавать газ для населения по 5803 гривны (225 долларов) за тысячу кубометров (без НДС). Кабинет министров Украины 5 июня обязал НАК "Нафтогаз Украины" установить рыночную цену на газ для населения, которая должна быть ниже существующей.

"Цена газа в июле для населения, без НДС, без тарифов на транспортировку и поставку, составит 4905 гривен (190 долларов) за тысячу кубометров, что меньше на 650 гривен (25 долларов) цены в июне", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

По его словам, такое снижение стало возможном благодаря снижению цен на газ на энергетической бирже.

На Украине с 2014 года в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) происходило неоднократное повышение цены на газ для населения: суммарно стоимость тысячи кубометров "голубого топлива" выросла с 725 гривен в 2013 году (около 90 долларов по действовавшему тогда курсу Нацбанка Украины) до 8549 гривен с 1 ноября 2018 года (около 305 долларов по курсу на эту дату).