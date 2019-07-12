МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Объем добычи жидких углеводородов на норвежских нефтегазовых месторождениях в июне, по предварительным данным, снизился на 184 тысячи баррелей в день, или на 12% по сравнению с окончательными данными за май, составив 1,409 миллиона баррелей в день, говорится в докладе Норвежского нефтяного директората (Norwegian Petroleum Directorate, NPD).

NPD указывает, что показатель оказался на 8,5% ниже прогноза организации (1,54 миллиона баррелей).

"Основными причинами того, что добыча в июне была ниже прогнозируемой, являются технические проблемы и работы по техническому обслуживанию на некоторых месторождениях", — отмечает организация.

Согласно итоговым данным за май, объем добычи жидких углеводородов в стране составлял 1,594 миллиона баррелей в день.

Средний дневной объем добычи нефти в Норвегии в июне составил 1,067 миллиона баррелей нефти в день, что на 10,2% ниже прогноза NPD. При этом объем добычи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) составил 315 тысяч баррелей в сутки, а конденсата — 28 тысяч баррелей в день.

Согласно приведенным в сообщении данным, объем добытого в Норвегии в июне газа составил 313,3 миллиона кубометров в сутки, что оказалось на 4,7% ниже прогноза NPD.

Норвегия — крупнейшая нефтегазодобывающая страна в Европе. Согласно информации Еврокомиссии, на нефтегазовый сектор приходится около 22% ВВП страны и 67% экспорта. По данным BP, доля Норвегии на мировом нефтяном рынке составляет 2%. Практически весь экспорт газа идет в страны ЕС, Норвегия покрывает более 20% газовых потребностей Евросоюза.