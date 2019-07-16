МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером резко ускорили снижение, а удешевление нефти марки WTI превышало 3% после заявлений президента США Дональда Трампа по Ирану, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.32 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,39% — до 64,89 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,82%, до 57,9 доллара за баррель, минутами ранее снижение достигало 3,2%.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что "с Ираном было достигнуто много прогресса". Такое заявление ослабило опасения рынков по поводу конфликта между США и Ираном и его влияния на нефтедобычу.