МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил подготовить документы для начала дноуглубления СПГ-терминала "Утренний" "Новатэка" не позднее 1 августа, сообщил журналистам представитель вице-премьера Сергей Извольский.

"Максим Акимов… потребовал незамедлительно подготовить на подпись председателю правительства согласованный проект постановления с тем, чтобы работы по дноуглублению начались не позднее 1 августа", — сообщил представитель вице-премьера РФ.

Как сообщается в релизе по итогам заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры под председательством Акимова, "Росатом" заявил, что рамках бюджетных корректировок на 2019 год обеспечен необходимый уровень финансирования дноуглубительных работ по терминалу "Утренний" в морском порту Сабетта в размере 3,84 миллиарда рублей. Дноуглубительные работы для СПГ-терминала "Утренний" "Новатэка" произведут за счет средств с программы строительства атомных ледоколов, сообщала со ссылкой на источники газета "Коммерсант" в мае.

"Сейчас уже выпущено распоряжение правительства Российской Федерации об определении единственного исполнителя по этим работам, стартовала мобилизация специализированного флота (8 судов придут в Сабетту в течение двух недель). Однако лимиты финансирования для заключения государственного контракта с подрядчиком пока не доведены… доработанный проект постановления правительства на этот счет повторно направлен на согласование в ответственные органы исполнительной власти", — отмечается сообщении со ссылкой на замглавы "Росатома" Вячеслава Рукшу.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Он будет реализован на базе Утреннего месторождения в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.

Для реализации "Арктик СПГ-2" планируется построить терминал для перевалки СПГ и стабильного газового конденсата "Утренний" в порту Сабетта. В материалах правительства РФ в апреле сообщалось, что его мощность составит 21,6 миллиона тонн в год, из которых 19,8 приходится на СПГ и 1,8 миллиона тонн на конденсат.