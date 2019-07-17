МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Два будущих российских атомных ледокола типа "Арктика" должны быть переданы Росатому в конце 2024 и 2026 года соответственно, сообщил замглавы Росатома Вячеслав Рукша на заседании проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года под председательством вице-премьера РФ Максима Акимова.

"Вячеслав Рукша сообщил, что работа по продлению ресурса действующих атомных ледоколов ведется в графике. Существующий ледокольный флот "Росатома" будет способен работать до 2026-2027 годов. Параллельно строятся новые универсальные атомные ледоколы (головной и два серийных). Готовится запуск программы строительства еще двух серийных ледоколов: подтверждается срок поставки декабрь 2024-го и декабрь 2026 года соответственно", — говорится в сообщении представителя вице-премьера РФ по итогам совещания.