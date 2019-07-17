МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Горная порода обрушилась в вентиляционном штреке на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, в шахте находились 66 человек, один погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На момент обрушения породы в вентиляционном штреке в шахте находились 66 человек. В результате обрушения погиб один человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тело погибшего горняка уже доставлено на поверхность.

Остальных шахтеров решили не эвакуировать. "Шахты по добыче не останавливается", — сказал представитель ведомства.