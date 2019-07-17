МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Доля геологоразведочных работ "Росгеологии" на зарубежных рынках в выручке группы к 2025 году должна увеличиться до 30% с текущих 8%, сообщает компания со ссылкой на гендиректора — председателя правления Сергея Горькова.

О текущем положении компании и приоритетных рыночных сегментах развития группы до 2025 года глава "Росгеологии" рассказал в рамках стратегической сессии компании в инновационном центре "Сколково". Так, по словам Горькова, компетенции холдинга по проведению полного спектра геологоразведочных работ ранних стадий будут дополнены развитием стратегических партнерских отношений, реализацией научного потенциала и внедрением современных цифровых технологий.

"Одной из главных "точек роста" "Росгеологии" должны стать геологоразведочные работы на зарубежных рынках, доля которых в выручке группы к 2025 году должна увеличиться с текущих 8% до 30%, а основным принципом "Геологии 4.0" — увеличение доли интеллектуальных услуг в прибыли группы до 70%", — приводятся в сообщении слова Горькова.

Глава "Росгеологии" также обозначил приоритеты внутреннего развития холдинга, в числе которых — построение эффективной корпоративной структуры, повышение качества бизнес-процессов, техническое перевооружение, рост эффективности операционной деятельности, развитие информационных технологий.

Ожидается, что новая долгосрочная стратегия АО "Росгеология" будет вынесена на утверждение совета директоров осенью текущего года.

"Росгеология" — созданный в 2011 году многопрофильный геологический холдинг, предоставляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Компания также работает за рубежом — в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. 100% капитала компании находится в собственности государства.