Проходка на участке шахты в Кузбассе, где погиб рабочий, приостановлена – власти
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КЕМЕРОВО, 18 июл /ПРАЙМ/. Проходка горной выработки на участке шахты "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где из-за обрушения породы погиб человек, приостановлена, сообщили РИА Новости в департаменте угольной промышленности региона.
В среду в пресс-службе МЧС России сообщили, что на шахте "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода обрушилась в вентиляционном штреке, когда там находились 66 человек. Один горняк погиб.
"Проходка и добыча горной выработки на участке, где произошло обрушение породы и погиб человек, приостановлена до выяснения предварительных причин отслоения породы. В настоящее время работает экспертная комиссия по установлению причин несчастного случая и гибели человека. Администрация области окажет семье погибшего всю необходимую помощь, предусмотренную законодательством", – сказали в департаменте.
Собеседник агентства добавил, что угрозы дальнейшего обрушения нет.
https://1prime.ru/energy/20190718/830167421.html