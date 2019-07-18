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КЕМЕРОВО, 18 июл /ПРАЙМ/. Проходка горной выработки на участке шахты "Анжерская-Южная" в Кемеровской области, где из-за обрушения породы погиб человек, приостановлена, сообщили РИА Новости в департаменте угольной промышленности региона.

В среду в пресс-службе МЧС России сообщили, что на шахте "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода обрушилась в вентиляционном штреке, когда там находились 66 человек. Один горняк погиб.

"Проходка и добыча горной выработки на участке, где произошло обрушение породы и погиб человек, приостановлена до выяснения предварительных причин отслоения породы. В настоящее время работает экспертная комиссия по установлению причин несчастного случая и гибели человека. Администрация области окажет семье погибшего всю необходимую помощь, предусмотренную законодательством", – сказали в департаменте.

Собеседник агентства добавил, что угрозы дальнейшего обрушения нет.