МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Прокачка нефти на Антипинский НПЗ началась в 02.00 мск, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"В 02.00 (мск) началась прокачка на Антипинский НПЗ", — сказал Демин.

Антипинский НПЗ был основным активом группы "Новый поток", председатель совета директоров и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в июле в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций "Антипинского НПЗ".

В июне Сбербанк сообщил, что этот пакет у него приобрела "Сокар Энергоресурс", участниками которой являются сам банк и группа инвесторов. Операционное управление НПЗ сейчас обеспечивает азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR, она пока рассматривает вступление в проект как акционер.

"Транснефть" проинформировала и о ситуации с прокачкой нефти по другим направлениям. Так, прокачка в рамках комплексного опробования на Комсомольский НПЗ по отводу от ВСТО остановлена из-за отсутствия на заводе свободных емкостей, сообщил Демин.

Во всех портах, по его словам, погода рабочая, в Новороссийске несколько раз из-за грозы останавливался налив, однако на исполнении графика это не сказалось.