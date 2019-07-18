МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Калининская АЭС, где отключились три энергоблока, в течение двух суток выйдет на нормальный режим работы, заявил директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

"Необходимо провести некоторые регламентные процедуры. Скорее всего, в течение двух суток будет выведена на номинальную мощность", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Для потребителей никаких последствий не было и не ожидается. Резервов в энергосистеме достаточно. Не ожидаем, что потребители наши как-то почувствуют соответствующее технологическое нарушение. Рассчитываем, что в течение двух суток станция выйдет на нормальный диспетчерский режим работы", — добавил Грабчак.

В ночь на четверг три энергоблока Калининской АЭС в Тверской области отключились из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои в работе ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму отключились от сети.