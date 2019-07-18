КИЕВ, 18 июл — ПРАЙМ. Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Об этом сообщил представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус.

"Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. Такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций", — написал Герус в Facebook.

Размер спецпошлины на дизельное топливо с 1 августа будет составлять 3,75%, а с 1 октября — 4%. Спецпошлина на сжиженный газ составит 1,75% с августа и 3% — с октября.