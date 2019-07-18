КИЕВ, 18 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" согласен с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича по транзиту российского газа и готов сейчас работать над договорами при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Господин Шефчович, вице-президент Еврокомиссии, на прошлой трехсторонней встрече предложил вариант, который соответствует пониманию Европы об экономически обоснованных условиях транзита, которые могут быть реализованы на практике. Мы с этим вариантом согласны. Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике", — написал Витренко на странице в Facebook в четверг.

По его словам, это должно быть операторское соглашение относительно мощностей объемом 90 миллиардов кубометров ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 миллиардов кубометров ежегодно в среднем в течение 10 лет.

"Все условия этих договоров будут стандартными в Европе, то есть по их экономической обоснованности не должно быть сомнений. Если российская сторона не согласна с вариантом Шефчовича, то было бы интересно услышать почему, и также услышать встречное предложение", — заявил Витренко, отметив, что затягивание времени, "не в интересах одной из сторон".

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия — Украина — ЕС.

Шефчович 13 июня сообщал, что на переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.