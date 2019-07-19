МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Востокуголь" планирует завершить строительство морской инфраструктуры и транспортного узла "Восточный-Находка" для терминала "Север" на Дальнем Востоке за 22,6 миллиарда рублей, пишет в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и материалы Росжелдора к совещанию 11 июля у вице-премьера Максима Акимова.

Согласно материалам Росжелдора, исходно проект "Восточный-Находка" входил в ФЦП "Развитие транспортной системы России до 2020 года", заказчиком выступила "Ространсмодернизация" (РТМ, подведомственна Минтрансу). Конкурс на строительство железнодорожной и морской инфраструктуры выиграла "Стройновация" — часть группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, который находится под арестом с марта 2018 года, 9 июля признана банкротом. Однако из-за неоднократных срывов сроков и полной остановки деятельности подрядчика РТМ в одностороннем порядке отказалась от исполнения обязательств по контрактам и они были расторгнуты.

Акционеры "Востокугля" Дмитрий Босов и Александр Исаев купили у "Открытого порта Находка" (аффилирован с группой "Сумма") проект угольного терминала "Север", говорится в материалах. В рамках сделки "Востокуголь" приобрел также объекты незавершенного строительства, сумма неизвестна. Стоимость строительства всего терминала оценивалась в 12,8 миллиарда рублей. Компания намерена завершить строительство и начать экспорт через "Север" с 2022 года.

В конце апреля "Востокуголь" направил в Минтранс письмо с предложением оплатить строительство объектов федеральной портовой инфраструктуры для терминала, а также расширение железнодорожных подходов (транспортный узел "Восточный-Находка"), отмечается в материалах. Ранее предполагалось, что эти работы, которые оцениваются в комплексном плане модернизации инфраструктуры в 22,6 миллиарда рублей, будут выполнены за счет бюджетных средств.

Предложение "Востокугля" по транспортному узлу обсуждалось на совещании на площадке РТМ в конце мая при участии самой компании, РЖД, структур и агентств Минтранса, для проработки сформирована рабочая группа. На совещании у Акимова детально вопрос не обсуждался, сообщили собеседники "Коммерсанта".