МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Выручка российского дивизиона финского Fortum (включает активы "Фортума" и ТГК-1) в первом полугодии уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 537 миллионов евро, сообщается в отчете финского концерна.

Сопоставимая EBITDA за полугодие выросла на 12,6% — до 242 миллионов евро. Операционная и сопоставимая операционная прибыли российского сегмента выросли на 18,3% — до 168 миллионов евро.

Объем продаж в сегменте электроэнергетики России увеличился в годовом выражении на 1,3% — до 15,2 миллиарда кВт.ч.

Выручка российского дивизиона Fortum во втором квартале выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 239 миллионов евро. Сопоставимая EBITDA увеличилась почти в 1,5 раза — до 107 миллионов евро, операционная и сопоставимая операционная прибыли — в 1,8 раза, до 69 миллионов евро.

Во втором квартале 2019 года объемы продаж в сегменте электроэнергетики России выросли на 3% в годовом выражении — до 6,9 миллиарда кВт.ч.

Энергокомпания "Фортум" входит в дивизион "Россия" финской корпорации Fortum, занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии. В ее структуре восемь тепловых электростанций на Урале и в Западной Сибири. В уставном капитале компании 69,9% доля принадлежит Fortum Russia B.V., 28,3% долей владеет Fortum Holding B.V.