МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что проект газопровода "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от российских энергоресурсов.

По мнению экс-главы минобороны ФРГ, "Северный поток-2" имеет "экономическое и, конечно, также политическое измерение".

"Существует опасность слишком сильной зависимости от российских энергоресурсов. Чтобы диверсифицировать энергоснабжение, важны другие виды энергии… Нам необходима конкуренция, и мы должны учитывать интересы наших восточных соседей", — заявила фон дер Ляйен в интервью таблоиду Bild.

Европарламент после непростого обсуждения кандидатуры согласился с назначением фон дер Ляйен новым председателем Еврокомиссии на следующие пять лет. Для утверждения требовалось 374 голоса, ее поддержали 383 депутата.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.