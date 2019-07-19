МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. "Русснефть" 22 августа проведет внеочередное собрание акционеров в форме заочного голосования, сообщает компания. Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с повесткой собрания, на нем будут обсуждаться вопросы дивидендной политики.

Реестр для участия во внеочередном собрании закрывается 29 июля, дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – 22 августа.

"В соответствии с решением совета директоров ПАО "НК "Русснефть" от 17 июля 2019 года 22 августа 2019 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ПАО "НК "Русснефть" в форме заочного голосования", — говорится в сообщении.

Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" Михаил Гуцериев на годовом собрании акционеров в конце июня заявил, что по итогам 2019 года компания направит на дивиденды 60 миллионов долларов против 40 миллионов по итогам 2018 года. Он также пообещал, что "Русснефть" в течение трех лет начнет выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, а общая сумма, направляемая на дивиденды, может за этот период достигнуть 100 миллионов долларов.

Акционеры "Русснефти" приняли решение направить на дивиденды по итогам 2018 года по привилегированным акциям 40 миллионов долларов, или 0,408 доллара на бумагу. На обыкновенные акции дивиденды было решено не выплачивать.

"Русснефть" входит в топ-6 нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России. В ее портфеле активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов нефти (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.