МАГНИТОГОРСК, 19 июл — ПРАЙМ. Серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо неправильно, так как это будет тормозить развитие нефтепереработки в РФ, что может вызвать всплеск цен, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с работниками Магнитогорского металлургического комбината, отвечая на просьбу прокомментировать, чем объясняется рост цен на топливо в последнее время.

"Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен", — сказал президент.

При этом он отметил, что рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции. Путин также добавил, что в текущем году значительного роста цен не было, каким он был в прошлом году. По оценкам экспертов, добавил Путин, такая динамика обусловлена ситуацией на мировых энергетических рынках.

"И это плохо, мы должны эту ситуацию регулировать, правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила, согласно которым часть средств, которые компании как бы недополучили, если бы они поставляли на экспорт сырую нефть, они получали бы от правительства. А если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями", — пояснил он.

По словам главы государства, с начала текущего года рост цен на моторное топливо, на бензин АИ-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%.