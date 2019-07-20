КАИР, 20 июл — ПРАЙМ. Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.

"NOC подтверждает остановку добычи 290 тысячи баррелей в сутки", — говорится в сообщении.

Остановка произошла на участке "Аль-Хамада", другой важный участок "Эль- Филь" работает в обычном режиме.

Причина остановки добычи не сообщается.