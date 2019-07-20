МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Второй энергоблок Калининской АЭС (Тверская область) в субботу вечером вновь включен в сеть после произошедшего в четверг отключения, вызванного коротким замыканием, сообщила пресс-служба атомной станции.

"Энергоблок №2 включен в сеть", — говорится в сообщении. Таким образом, электроэнергию в сеть вновь выдают все четыре блока Калининской АЭС.

В минувший четверг на Калининской АЭС в Тверской области действием автоматики отключились сразу три (первый, второй и четвертый) блока этой атомной станции. Причиной стало короткое замыкание в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.