КИЕВ, 22 июл — ПРАЙМ. Запасы в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на утро понедельника превысили 15 миллиардов кубометров, сообщил оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины — компания "Укртрансгаз".

"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 15,09 миллиарда кубометров природного газа", — говорится в сообщении "Укртрансгаза" в Facebook.

По данным компании, это превышает прошлогодний уровень на 22%, или на 2,7 миллиарда кубометров газа.

"С начала лета среднесуточный объем закачки составил 68 миллионов кубометров",- добавили в компании.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" (материнская компания "Укртрансгаза") Андрей Коболев заявлял, что стране грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона в хранилища не будет закачано 20 миллиардов кубометров газа.