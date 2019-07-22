ВЕНА, 22 июл — ПРАЙМ. Пока никто официально не выдвигался на пост гендиректора Международного агентства по атомной энергии, предстоит определиться с процедурой избрания и решить, кто временно возглавит МАГАТЭ, заявил в понедельник РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, об этом сообщил в понедельник секретариат агентства.

"Выборы предстоят. Будут определяться в отношении процедуры, кто будет его замещать в период до избрания нового гендиректора", — заявил Ульянов.

"Какие-то страны выдвинут своих кандидатов и между ними будут соревнования. Так было, когда избирали Амано, так будет и сейчас. Пока никто не выдвигался официально", — добавил он.

Говоря о самой процедуре избрания, Ульянов отметил, что нового гендиректора определяет Совет управляющих МАГАТЭ и утверждает генеральная конференция, ежегодно проходящая в сентябре. Однако в данном случае говорить о более конкретной информации и сроках пока рано, добавил постпред.