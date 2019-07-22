КИЕВ, 22 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2019 года, для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, согласно которым цена, по сравнению с июльскими ценами, снижена на 7,2-7,5%, сообщила пресс-служба компании.

Предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4640-5204 гривен за 1 тысячу кубических метров (179-200 долларов – ред.) без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами. По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены уменьшены на 7,2-7,5%", — сообщила пресс-служба.

С 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", которым предусмотрено, что поставки газа осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем кроме случаев, предусмотренных законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязанности в объемах и на условиях, определенных кабинетом министров Украины.