МИНСК, 23 июл — ПРАЙМ. Трубопровод Унеча-Полоцк-2, по которому снабжается белорусский НПЗ "Нафтан", очищен от загрязненной российской нефти, что позволит поставлять сырье на этот завод по обеим веткам магистрального нефтепровода, сообщило во вторник ОАО "Полоцктранснефть Дружба".

Ранее, 4 июля, "Полоцктранснефть Дружба" сообщила, что на "Нафтан" начала поступать качественная российская нефть по трубопроводу Унеча-Полоцк-1, работы по очистке Унечи-Полоцк-2 продолжались. Оператор также отмечал, что завершающий этап на северном направлении, очистка белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк, продлится до 15 августа. В общей сложности на территории Белоруссии изначально находилось около 1,2 миллиона тонн "грязного" сырья из РФ.

"В рамках реализации мероприятий дорожной карты нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода Унеча-Полоцк-2 в нефтепровод Сургут-Полоцк в направлении Российской Федерации… Завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО "Нафтан" по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк", — говорится в сообщении на сайте оператора.