КИЕВ, 23 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" завершил выплату дивидендов за прошлый год, перечислив в бюджет суммарно 12,3 миллиарда гривен (около 480 миллионов долларов по текущему курсу), заявил глава госкомпании Андрей Коболев.

"Нафтогаз завершил выплату дивидендов за прошлый год. Вчера мы перечислили государству 8,2 миллиарда гривен дивидендов. Вместе с предыдущим платежом, который группа совершила в конце июня, это 12,3 миллиарда гривен, или 90% от чистой прибыли за 2018 год", — написал Коболев на странице в Facebook во вторник.

"Благодаря успешно и вовремя размещенным евробондам, мы также в полном объеме финансируем закачку газа в подземные хранилища и подготовку к зиме", — добавил глава "Нафтогаза".

Компания 12 июля разместила евробонды на 600 миллионов евро и 335 миллионов долларов, рассчитывая потратить привлеченные средства как на оплату закупаемого к зиме газа, так и на выплату дивидендов.