БРЮССЕЛЬ, 23 июл — ПРАЙМ. Запрос Еврокомиссии на возможность проведения переговоров с Россией о создании специальной юридической базы для работы "Северного потока-2" все ещё находится в Совете ЕС, однако пока не ясно, будет ли его рассмотрение возобновлено, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

"Предложенный мандат на переговоры с Россией о межправительственном соглашении по "Северному потоку-2" по-прежнему находится в Совете. На данный момент не ясно, вернуться ли к нему вновь и когда", — сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник финский министр по экономическим вопросам Катри Кульмини заявила, что председательствующая в Совете ЕС Финляндия не будет препятствовать возможному обсуждению в Совете мандата на начало таких переговоров, если этот вопрос будет поставлен на повестку дня.

Как говорил в интервью РИА Новости в апреле вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович, оптимальным вариантом было бы создание межправсоглашения Евросоюза с РФ об аспектах работы газопровода "Северный поток-2". Переговоры о таком соглашении Еврокомиссия могла бы провести на основе мандата, который она запросила у Совета ЕС летом 2017 года.

Работа над согласованием этого мандата была прервана в Совете ввиду рассмотрения и принятия в 2019 году поправок к Газовой директиве. Как сообщали в ЕК весной текущего года, запрос на мандат из Совета ЕС отозван не был, и Еврокомиссия будет готова начать переговоры с РФ, если Совет предоставит мандат.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным.