МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин в России в июне выросли на 0,7% по сравнению с маем, говорится в сообщении Росстата.

"В июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 100,7% (по сравнению с декабрем 2018 года – 101,4%), индекс цен производителей – 108,6% (по сравнению с декабрем 2018 года – 95,1%)", — говорится в сообщении.

Розничные цены на дизтопливо в июне по сравнению с маем выросли на 0,1% (к декабрю — снизились на 0,5%), цены производителей на него снизились на 0,1% (к декабрю – снизились на 13,4%), говорится также в сообщении.

При этом Росстат отмечает, что это "информация о средних ценах и индексах цен производителей (без НДС, акциза и других налогов, не входящих в себестоимость) на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке".

Инфляция в РФ в июне по сравнению с маем была нулевой.