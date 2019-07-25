КИЕВ, 25 июл — ПРАЙМ. Дефицита дизтоплива на Украине после введения спецпошлин на импорт из РФ не будет, АЗС уже законтрактовали топливо из других источников, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.

Кабинет министров Украины ранее в июле ввел спецпошлины на импорт российского дизельного топлива трубопроводным транспортом, а также на импорт сжиженного газа. Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украину Wexler Group в четверг заявил, что с 1 августа приостанавливает импорт дизельного топлива из РФ в связи с вводом Киевом спецпошлин.

"Никакого дефицита не будет, ценовой нестабильности не будет… На сегодня некоторые сети АЗС и крупные потребители уже законтрактовали танкеры с дизтопливом, следующих в украинские порты", — написал Герус на странице в Facebook.

По его словам, Украина готова к возможному прекращению поставок дизтоплива из РФ Wexler Group.

"К такому сценарию прекращения поставок мы также готовы", — написал Герус в Facebook.

По его словам, именно "импорт из альтернативных источников будет замещать эти трубопроводные поставки". "В понедельник в министерстве инфраструктуры будет совещание, чтобы мы имели скоординированную и эффективно работающую логистику портов и железной дороги, чтобы не возникало узких мест", — отметил он.