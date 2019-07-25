МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Трейдинговая компания "Лукойла" Litasco выиграла тендер компании "Сокар Энергоресурс" на поставку в августе 90 тысяч тонн дизельного топлива с Антипинского НПЗ через балтийский порт Высоцк, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник.

"Сокар Энергоресурс" предоставило Litasco возможность поставлять 90 тысяч тонн дизельного топлива… произведенного на Антипинском НПЗ, через балтийский порт в Высоцке в августе", — говорится в сообщении.

Компания не дала комментариев относительно выбора победителя тендера. Второй раунд тендеров на бензин и нафту заканчивается 26 и 29 июля соответственно.

"Сокар Энергоресурс" — российская компания, участниками которой являются группа инвесторов и Сбербанк. В июне компания приобрела 80% акций Антипинского НПЗ; при этом операционное управление НПЗ обеспечивает азербайджанская госнефтекомпания SOCAR. Она рассматривает вступление в проект как акционер.

Компания Litasco (Lukoil International Trading and Supply Company) — единый оператор международной торговли группы "Лукойл", осуществляет все поставки и трейдинговые операции группы за пределами России. В состав Litasco входят дочерние компании и филиалы в США, Нидерландах, Швеции, Германии, на Ближнем Востоке, в Казахстане и в Сингапуре и представительства в России и Китае.