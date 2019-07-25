КИЕВ, 25 июл — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины не нашла оснований для задержания экипажа российского танкера NEYMA, им была предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой, говорится в сообщении ведомства в четверг.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Как заявили в МИД РФ, российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера для принятия адекватных мер.

"Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не установлено. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.