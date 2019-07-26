КЕМЕРОВО, 26 июл /ПРАЙМ/. Судебные приставы приостановили на 15 суток деятельность по производству горных работ в еще одном вентиляционном штреке и эксплуатацию проходческого комбайна на шахте "Анжерская-Южная" из-за нарушений обязательных норм и правил промышленной безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что 17 июля на шахте "Анжерская-Южная" обрушилась горная порода в вентиляционном штреке, когда там находился 66 человек. Один горняк погиб. Проходка и добыча горной выработки на участке шахты "Анжерская-Южная" была приостановлена до выяснения предварительных причин отслоения породы. Судебные приставы приостановили деятельность двух вентиляционных штреков и эксплуатацию ленточного конвейера в монтажной камере на шахте "Анжерская-Южная" из-за нарушений требований промышленной безопасности на 45 суток 23 июля.

Отмечается, что при проведении проверки состояния промышленной безопасности территориальный отдел Сибирского управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору в отношении ООО "УК "Анжерская-Южная" нашел нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей.

"Проходческий комбайн в забое вентиляционного штрека эксплуатируется с неисправными форсунками взрывозащитного фрикционного орошения исполнительного органа; не выполняются мероприятия по обеспыливанию воздуха в вентиляционном штреке, при визуальном осмотре на элементах кабеля, кабельной продукции и пожарооросительном трубопроводе обнаружены отложения угольной пыли", — говорится в сообщении.

"Судья Кемеровского районного суда признал общество с ограниченной ответственностью "УК "Анжерская-Южная" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов") и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по производству горных работ в вентиляционном штреке и эксплуатации проходческого комбайна сроком на 15 суток", — говорится в сообщении.

Судебные приставы ОСП по Кемеровскому району исполнили решение суда в полном объеме.