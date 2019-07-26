МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении краткосрочного контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины, причем Москве может хватить и года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на четыре источника, знакомые с планами российской стороны.

"Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины…. Короткий договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора", — сообщает агентство.

"Украина хотела бы долгосрочный договор, 10-летний. Нам это невыгодно, нам бы хватило и года, чтобы мы собрались с силами и запустили все эти потоки", — цитирует Рейтер одного из своих источников.

Источник в ЕС и два других источника, знакомых с планами "Газпрома", подтвердили агентству позицию Москвы. "Газпром" и Минэнерго РФ отказались от комментариев, отмечает Рейтер.

Ранее в июле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря о проблеме транзита газа через Украину, заявил, что существует два решения — сохранить существующий контракт на некоторое время либо пойти по пути создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ Александром Новаком планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В среду газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.