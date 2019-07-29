ПЕТРОЗАВОДСК, 29 июл /ПРАЙМ/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник начнет рабочий визит в Карелию, где с местными властями обсудит вопросы социально-экономического развития региона, и, в частности, ознакомится с ходом строительства Белопорожской ГЭС.

Патрушев возглавляет государственную комиссию по подготовке к празднованию предстоящего в 2020 году юбилея Карелии.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ Евгений Аношин, в понедельник с руководством региона Патрушев обсудит вопросы социально-экономического развития Карелии, уделит внимание вопросам благоустройства Петрозаводска, а также посетит завод "Амкодор-Онего", выпускающий лесозаготовительную технику.

Во вторник Патрушев посетит Кемский муниципальный район, где проведет совещание по вопросам реализации проекта Белопорожской ГЭС. По сообщению правительства Карелии, Патрушев примет участие в церемонии перекрытия русла реки Кемь — одном из ключевых этапов проекта сооружения новой гидроэлектростанции.

Государственная комиссия по подготовке к юбилею Карелии образована в 2013 году указом президента России Владимира Путина. Работа комиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. В состав комиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти.

ТРАКТОРЫ ДЛЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ

Ранее белорусский "Амкодор" выкупил комплекс обанкроченного Онежского тракторного завода в Карелии для реализации инвестпроекта стоимостью 16 миллиардов рублей. Проект предусматривает производство комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки, а также организацию деятельности сервисного центра. Предполагается, что продукция завода будет реализовываться потребителям РФ, а также в СНГ и странах Евросоюза.

В июле нынешнего года компания "Амкодор-Онего" (дочерняя компания "Амкодора") выпустила первый опытный образец форвардера – лесозаготовительного трактора-перевозчика с манипулятором. До конца года завод должен выпустить 15 лесозаготовительных машин – две модели форвардеров и одного харвестера – лесозаготовительного комбайна, каждый из которых должен пройти процедуру сертификации. Собранный форвардер грузоподъемностью 14 тонн за один рейс способен перевозить до 16 кубометров леса.

Планируется, что на полный цикл предприятие выйдет через три года. К этому времени планируется трудоустроить порядка 500 человек. По информации правительства Карелии, в 2019 году объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. На заводе также предусмотрено производство комплектующих. Они будут использоваться не только самим предприятием, но и поставляться на конвейеры мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники.

КРУПНЕЙШАЯ СТРОЙПЛОЩАДКА КАРЕЛИИ

Белопорожская гидроэлектростанция (Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2 малой мощности) является самым большим строящимся в настоящий момент объектом в Карелии. Станция входит в Кемский каскад ГЭС. Суммарная мощность Белопорожской ГЭС составит почти 50 МВт. Производимая электроэнергия будет поставляться на оптовый рынок электроэнергии, а реализация мощности будет выполняться на основе договоров о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

Строительство Белопорожской ГЭС? первый совместный проект Российского фонда прямых инвестиций и его иностранных партнеров в Карелии. Кроме того, сооружение Белопорожской ГЭС стало пилотным проектом на территории России, для финансирования которого одобрено выделение ресурсов Новым банком развития, созданным странами БРИКС. В проекте также принимают участие Евразийский банк развития (ЕАБР), Международный инвестиционный банк (МИБ) и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства.

Запуск Белопорожской ГЭС принесет в бюджет региона 12 миллиардов рублей, сообщил журналистам в марте этого года заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, руководящий рабочей группой по развитию моногородов, действующей в составе госкомиссии.

Строительство ГЭС началось в 2016 году. В нем применены новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД станций. При этом большая часть оборудования производится в России. Благодаря вводу в эксплуатацию новой ГЭС в Карелии уменьшится дефицит энергетических мощностей за счет возобновляемых, экологически чистых источников, и появятся дополнительные высококвалифицированные рабочие места для жителей региона.