МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Компания "Россети" совместно с АНО "Россия — страна возможностей" запустила первый всероссийский конкурс "Лидеры энергетики", говорится в сообщении компании.

Главной целью проекта является формирование кадрового резерва руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов.

В конкурсе могут участвовать главные инженеры производственных участков и начальники районов электросетей в возрасте до 55 лет. Оформить заявку можно через официальный портал — Лидерыэнергетики.рф. Регистрация продлится до 5 августа. Конкурс пройдет в несколько этапов, финальная его часть состоится в конце августа в Челябинской области.

"По-настоящему лидерские качества проявляются в реальной работе. Челябинск в 2020 году примет одни из ключевых мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, наша готовность должна быть стопроцентной. От того, какие решения по повышению надежности схем электроснабжения региона предложат энергетики, будут в том числе зависеть итоговые оценки", — прокомментировал сообщение о конкурсе "Лидеры энергетики" генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский.