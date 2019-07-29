Мосгорсуд оставил в СИЗО основателя "Нового потока" Мазурова
МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова — основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Бизнесмену вменяют хищение 1,8 миллиарда рублей у Сбербанка.
"Решение Тверского районного суда Москвы без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения", — огласила решение судья Нина Шарапова.
Мазуров участвовал в слушании при помощи видеоконференцсвязи из СИЗО №5. Он снова поделился с судом и публикой возмущением, вызванным этим уголовным делом.
"В очередной раз повторю, что Сбербанк в августе прошлого года сместил меня с позиции председателя совета директоров завода [Антипинского НПЗ], который я так долго строил. Председателем стал сотрудник Сбербанка, как и большинство членов совета директоров. Последние шесть месяцев Сбербанк управлял заводом без меня, я не мог повлиять на предприятие", — отметил коммерсант.
Новое руководство, по его утверждению, "допустило банкротство предприятия, в середине мая Сбербанк отобрал мои акции, а уже после появилось уголовное дело".
"Руководитель Сбербанка написал заявление министру, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности, я видел этот документ. Я не понимаю, в чем меня обвиняют, буду защищать своё имя дальше", — сказал Мазуров.
Его защитники отмечали, что доводы следствия голословны, а вопрос с теми или иными предпринимательскими контрактами должен быть рассмотрен в коммерческом, гражданско-правовом поле, а не в рамках уголовного дела.
Адвокаты выразили мнение, что преследование Мазурова вызвано "агрессивной политикой" Сбербанка, чьи представители "обиделись на Мазурова, так как при них предприятие стало банкротом", а при бизнесмене развивалось и успешно функционировало.
Следователь, прокурор и участвовавший в заседании представитель Сбербанка в свою очередь настаивали на законности постановления суда первой инстанции.
Ранее в Сбербанке заявляли, что инициировали возбуждение уголовного дела против Мазурова и бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам.
Сейчас Лисовиченко находится в розыске по подозрению в превышении служебных полномочий.
https://1prime.ru/energy/20190729/830199403.html