МОСКВА, 30 июл /ПРАЙМ/. Комплексный проект по применению энергии геотермальных источников Камчатки, одной из составляющих которого может стать геотермальное энерго- и теплоснабжение края, можно разработать, основываясь на опыте Исландии, сообщил РИА Новости глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов.

По словам главы АПИ, во время визита представителей агентства в Рейкьявик значительное время было уделено изучению деталей реализации проектов в теплоэнергетике.

"Выяснилось, что на всей территории Исландии практически нет ни одной печки, работающей на нефти, газе, угле или дровах. Это все делается за счет термальных источников. И снег они не убирают, потому что улицы Рейкьявика отапливаются сточными термальными водами, а в каждой деревне есть футбольное поле, которые снизу тоже подогреваются этой водой. Нам надо делать похожие вещи", — сказал Петухов.

"Тут преимущество Исландии в том, что они умеют применять каждую килокалорию за счет различных переделов, от туристических бассейнов до теплиц. Например, они угощали нас выращенными у них бананами, показали экспортируемые ими в Данию огурцы. Оставшуюся воду при этом используют для выращивания биомассы, которую используют на корм скоту. То есть практически каждая килокалория тепла используется для комплексного инвестиционного проекта", — добавил глава АПИ.

Он отметил, что Мутновская геотермальная станция на Камчатке известна в Исландии — они вместе реализовывали проекты еще в советские времена. "Сейчас работа в России в этом направлении ведется не на таком высоком уровне. Поэтому если поручение от вице-премьера Юрия Трутнева по этому направлению будет, то тоже обратимся к исландским коллегам за помощью. Ту трубу, которая строится до Паратунки с Верхне-Паратунских термальных источников, можно протянуть дальше и решить комплексные проблемы энергоснабжения Камчатки", — пояснил Петухов.

По его мнению, применяемые в Исландии технологии известны и понятны российским специалистам, но для развития этого направления требуются вложения. "Наша работа будет заключаться в том, чтобы создать аналогичный комплексный проект, не отдельно выработанное на геотермальной станции электричество или что-то еще. Понятно, что такое электричество будет несколько дороже выработанного на гидроэлектростанции. Но общая идея в том, чтобы продвигать новые технологии и делать комплексные решения, затрагивающие всевозможные сферы применения геотермальной воды", — уточнил Петухов.