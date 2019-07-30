ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Сахалинские и федеральные власти намерены в ближайшие 4-5 лет совместными усилиями повысить уровень газификации островного региона до 100%, сообщил во вторник журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Обсудили с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко вопросы газификации Сахалинской области, что очень важно для населения. Есть большие планы выйти почти до 100% в ближайшие 4-5 лет по газификации области", — рассказал Новак во время рабочего визита в Южно-Сахалинск.

По словам федерального министра, Минэнерго будет способствовать повышению уровня газификации в регионе и оказывать поддержку местным властям в этом вопросе.