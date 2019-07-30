ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Дальневосточный федеральный округ в целом по запасам топлива демонстрирует существенное перевыполнение установленных нормативов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В Дальневосточном федеральном округе в предстоящий осенне-зимний период ожидаем рост потребления мощности почти на 5% и электроэнергии почти на 13%. По запасам топлива в целом в макрорегионе зафиксировано существенное перевыполнение установленных нормативов", — отметил министр на совещании по подготовке к предстоящему осенне-зимнему сезону, которое во вторник проходит в Южно-Сахалинске.

Однако, по его словам, отдельные объекты не запаслись необходимым количеством топлива, поэтому на совещании предстоит заслушать руководителей компаний, которые доложат об устранении этого недочета.

По информации Новака, в ДФО функционируют десять региональных энергосистем, активно развивается электросетевой комплекс – до конца года запланирован ввод более 600 км высоковольтных ЛЭП и около 235 миллионов ампер трансформаторной мощности. Все это позволит увеличить подключение новых потребителей.

Особое внимание на совещании будет уделено вопросам повышения ответственности за неготовность к работе в отопительный сезон. По словам Новака, сегодня подготовлены соответствующие изменения в Кодекс административных правонарушений. Регионам рекомендовано предусмотреть обеспеченность социальных объектов резервными источниками энергоснабжения.