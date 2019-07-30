ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Власти Сахалина планируют перевести регион с дизельного топлива и угля на малотоннажный сжиженный природный газ (СПГ), сообщил во вторник временно исполняющий обязанности губернатора островного региона Валерий Лимаренко.

"Мы хотим создать новую отрасль малотоннажного СПГ, чтобы в контейнерах его перевозили на острова, хотим обеспечить себя сжиженным газом вместо дизельного топлива и угля", — сообщил Лимаренко на заседании федерального штаба по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов под руководством министра энергетики РФ Александра Новака.

Глава региона добавил, что в будущем рассматривается возможность обеспечения малотоннажным СПГ соседние регионы Дальнего Востока, если у них будет к этому интерес.