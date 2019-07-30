ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл /ПРАЙМ/. Ситуация с прохождением паводковых вод через объекты гидроэнергетики Амурского водного бассейна стабильная и контролируемая, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак в ходе визита в Южно-Сахалинск.

"Объекты электроэнергетики работают в штатном режиме. Зейская и Бурейская ГЭС обеспечивают накопление и пропуск паводковых вод в соответствии с установленным нормативами. Прогнозируется снижение притока воды в Бурейское водохранилище, а отметки уровня воды на реке Амур ниже по течению относительно Зейской и Нижне-Бурейской ГЭС находятся ниже по сравнению с многоводным 2013 годом и среднемноголетних значений", — отметил глава Минэнерго.

По информации министра, в результате разлива рек на территории ДФО в зоне подтопления находится ряд электросетевых объектов. Прекращено электроснабжение потребителей в 12 селах (Новороссийка, Богословка, Козловка, Угловое, Ульма, Абайкан, Таскино, Путятино, Майский, Ивановский, Новокиевка и частично Манзовка) Мазановского и Селемджинского районов Амурской области с численностью населения 2 865 человек. В населенных пунктах ведутся аварийно-восстановительные работы.

"Кроме того, организован оперативный контроль режимов пропуска паводка через гидроузлы, обеспечен аварийный запас необходимых материалов и оборудования, спецтехники и автотранспорта для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций, проверена готовность гидротехнических сооружений, механического оборудования, подъемных устройств, зданий и сооружений к работе в паводковый период, наличия и работоспособности контрольно-измерительной аппаратуры и ряд других необходимых мероприятий", — заключил Новак.