КИЕВ, 30 июл — ПРАЙМ. Украина в январе-июне 2019 года импортировала 10,578 миллиона тонн угля на общую сумму 1,47 миллиарда долларов, основным поставщиком была Россия, сообщается на сайте Государственной фискальной службы Украины.

По данным ведомства, из России было ввезено 62,39% угля. Также Украина импортировала уголь из США – 31,76%, Казахстана – 4,22% и других стран.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем закупки снизился на 4,6%.

С 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.