МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ в среду рассмотрит законопроект, предусматривающий изменения соглашения между РФ и Таджикистаном о сотрудничестве по поставкам нефти, сообщила пресс-служба кабмина.

Протокол подписан 17 апреля 2019 года в Москве.

"О проекте федерального закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов в Республику Таджикистан от 6 февраля 2013 года", — говорится в документе.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 22 июля на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.